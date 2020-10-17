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В Украине на следующей неделе могут появиться тесты, определяющие COVID-19 за 15 минут, - Ляшко

Виктор Ляшко Украинская правда

В Минздраве заверили, что достоверность этих тестов такая же, как и у теста ПЦР

На следующей неделе в Украине могут появиться новые экспресс-тесты на коронавирус COVID-19, которые будут показывать результаты за 15-30 минут. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью Радио Свобода.

Как отмечается, недавно дополнительно к тестированиям методом ПЦР появились новые экспресс-тесты на антиген. По словам Ляшко, они признаны Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и рекомендованы для применения при массовом тестировании. 

"Мы делаем все возможное, чтобы в ближайшее время, на следующей неделе в Украине уже появились эти тесты, которые будут бесплатны для людей, могут тестироваться семейным врачом, мобильной бригадой", - отметил заместитель главы Минздрава. 

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Также Виктор Ляшко добавил, что новые экспресс-тесты врачи могут сделать пациентам сразу при госпитализации. Так как результат диагностики будет готов через 15-30 минут после проведения теста и без специальных лабораторных условий.

В то же время главный санитарный врач заверил, что достоверность этих тестов такая же, как и у теста ПЦР.

Напомним, накануне Виктор Ляшко сообщил, что в ближайшее время Министерство здравоохранения Украины ожидает получить ПЦР-тесты для определения по меньшей мере пяти инфекционных заболеваний. 

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