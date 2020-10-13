live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине на самоизоляции находится более пяти тысяч классов, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

Министр напомнил, что самоизоляция длится 14 дней

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас в Украине более 500 учебных заведений и более пяти тысяч классов находятся на самоизоляции. Об этом он рассказал на брифинге после заседания правительства, сообщает "Укринформ".

"У нас на дистанционном обучении находится более пяти тысяч классов. То есть на самоизоляции... Количество заведений, которые полностью находятся на самоизоляции, было 536", - отметил министр.

Новости по теме: За минувшие сутки в Украине подтвердили 5133 новых случая коронавируса, всего в стране - более 270 тысяч заражений

Кроме этого, он уточнил, что эти показатели меняются каждый день, поскольку какие-то классы или учебные заведения выходят из самоизоляции, какие-то - идут на нее.

Новости по теме: Садовый, несмотря на рекомендации МОН, предлагает начать осенние каникулы в школах Львова с 19 октября

Напомним, ранее Кабинет министров рекомендовал начать каникулы в украинских школах с 15 октября, а также перейти на дистанционное обучение в учреждениях высшего образования и профтехах до 15 ноября. 



Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Ученые показали взрыв звезды, которую поглощает черная дыра Китай запустил на орбиту спутник зондирования Gaofen-13, который будет предупреждать о катаклизмах. Видео NASA перенесло запуск космического корабля Crew Dragon на МКС Tesla Roadster впервые сблизилась с Марсом. Видео
Loading...

программы канала ZIK

Президентский опрос. Продление карантина. Предвыборные зашквары | Детали дня | 13.19.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Как выживают пенсионеры? Цирк и выборы: Ошибки на билбордах | Ток-шоу
Коммунальная революция. Дистанционное обучение. Рост заболеваемости | Детали дня | 12.10.20
Жизнь в красной зоне. Образованность
Илья Кива | Ток-шоу