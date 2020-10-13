В Украине на самоизоляции находится более пяти тысяч классов, - Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

Министр напомнил, что самоизоляция длится 14 дней

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что сейчас в Украине более 500 учебных заведений и более пяти тысяч классов находятся на самоизоляции. Об этом он рассказал на брифинге после заседания правительства, сообщает "Укринформ".

"У нас на дистанционном обучении находится более пяти тысяч классов. То есть на самоизоляции... Количество заведений, которые полностью находятся на самоизоляции, было 536", - отметил министр.

Кроме этого, он уточнил, что эти показатели меняются каждый день, поскольку какие-то классы или учебные заведения выходят из самоизоляции, какие-то - идут на нее.

Напомним, ранее Кабинет министров рекомендовал начать каникулы в украинских школах с 15 октября, а также перейти на дистанционное обучение в учреждениях высшего образования и профтехах до 15 ноября.





