В Украине на рождественские праздники за порядком будут следить более 25 тыс. полицейских и 1,5 тыс. нацгвардейцев

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Правоохранители и спасатели перешли на усиленный режим службы

В Украине более 25 тысяч полицейских и 1,5 тысячи гвардейцев будут следить за порядком на рождественские праздники. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что правоохранители будут дежурить вблизи культовых сооружений, а также в местах массового скопления и празднования граждан. При этом все подразделения МВД переходят на усиленный вариант службы.

Кроме того, с 6 по 11 января в усиленном режиме будут работать и подразделения ГСЧС. "На круглосуточном дежурстве будут находиться около 7 тысяч спасателей и свыше 2 тысяч единиц техники и 8 воздушных судов ГСЧС, в частности, самолет АН-26 в медицинском варианте в аэропорту "Киев" им. И. Сикорского. Для реагирования на случаи обнаружения взрывоопасных предметов в готовности находится 25 пиротехнических расчетов", – высказался замминистра.

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Ранее сообщалось, что в Украине накануне Рождества Христова спасатели усилили проверку культовых сооружений на предмет пожарной безопасности. Профилактические работы выполняют во избежание несчастных случаев.