В Украине COVID-19 заболели почти 600 медиков, - Степанов

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов Минздрав

В течение минувших суток было зафиксировано 64 случая COVID-19 у медицинских работников

С начала пандемии коронавируса в Украине было инфицировано 594 медицинских работников. Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"Всего с начала эпидемии на территории Украины выявлено 11 974 лица с подозрением на COVID-19, из них - 1659 медработников, подтверждено заболевание COVID-19 методом ПЦР в 3 372 случаях, в том числе - 594 медработники", - сказал Степанов.

Министр также отметил, что в течение минувших суток было зафиксировано 64 случая COVID-19 у медицинских работников.

Новости по теме: В Минздраве опасаются вспышки коронавируса после празднования Пасхи

Напомним, в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.