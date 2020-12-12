В Украине на COVID-19 будут тестировать всех, кто имеет какие-либо признаки респираторного заболевания, – Степанов

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

В Минздраве хотят проводить не менее 1 миллиона тестов в месяц

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине на коронавирусную болезнь COVID-19 начнут тестировать всех, кто имеет какие-либо признаки респираторного заболевания. Об этом он сообщил во время брифинга. Трансляцию вел телеканал ZIK.

По словам Степанова, в Украине будут делать не менее 1 миллиона тестов в месяц. "Теперь будем тестировать людей с любыми признаками респираторного заболевания, независимо от того, соответствует ли симптоматика коронавирусной болезни. Любые респираторные заболевания - будут проводить ПЛТ-тесты, чтобы подтвердить или опровергнуть диагноз COVID-19... Хотим делать не менее 1 миллиона тестов в месяц", - сказал министр.

При этом тестировать на COVID-19 планируют и всех контактных лиц.

В то же время чиновник добавил, что тестирование будет бесплатным, и речь идет не только о ПЦР, но и о быстрых тестах. В случае подтверждения болезни быстрым тестом, пациенту придется подтвердить или опровергнуть его результаты ПЦР-тестом. Это связано с меньшей чувствительностью экспресс-систем.

Также Степанов отметил, что сейчас украинские лаборатории не загружены на 100%, так как уменьшилось количество людей, которые обращаются за тестированием через мобильную бригаду, семейных врачей или другим способом.

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Напомним, недавно министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране начали фиксировать повторные случаи заражения коронавирусом. По его словам, это люди, которые впервые переболели от 3 до 5 месяцев назад.