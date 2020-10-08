В Украине могут ввести вакцинирование от гриппа в аптеке, – Степанов

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

С помощью такой практики можно было бы максимально увеличить количество людей, которые будут вакцинированы против гриппа

Министерство Здравоохранения рассматриваем возможность введения в Украине мировых трендов вакцинирования, чтобы была возможность сделать вакцину против гриппа прямо в аптеке.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все – украинцы!" на телеканале ZIK заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Максим Степанов отметил, что позиция Минздрава в отношении вакцинации от гриппа является однозначной и заключается, учитывая на пандемию коронавируса, в следующем: украинцы должны максимально делать прививки против гриппа.

По его словам, сейчас есть четыре производителя, имеющих сертификаты ВОЗ, и, которые уже начали завозить на территорию Украины вакцину.

Также Степанов отметил, что Кабинет Министров принял постановление, которое позволит закупить за государственные средства 1,4 млн вакцин для вакцинации групп риска – медицинских работников, работников образования, Нацполиции, Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Кроме этого в планах Минздрава, по словам Степнова, – ввести в Украине европейские стандарты вакцинации.

"Мы сейчас рассматриваем такую возможность, чтобы ввести европейские, некоторые мировые тренды. Например, в Соединенных Штатах Америки, в некоторых европейских странах возможно сделать вакцинацию прямо в аптеке, чтобы мы могли максимально увеличить количество людей, которые будут вакцинированы против гриппа", – заявил Максим Степанов.

Новости по теме: В Украину идет эпидсезон гриппа: Как не перепутать с коронавирусом и зачем вакцинироваться

Напомним, главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко отметил необходимость массовой вакцинации граждан от гриппа во избежание сочетания болезни с коронавирусом COVID-19.