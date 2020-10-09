В Украине могут ввести "карантин выходного дня"

Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, член фракции партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий Фото из открытых источников

Радуцкий будет рекомендовать президенту перевести школы и вузы на дистанционное обучение

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий предложил ввести "карантин выходного дня", в который украинцы должны будут сидеть дома. Соответствующее заявление он сделал в эфире программы "Право на власть".

"Жесткий карантин мы не можем ввести сегодня. Мы это понимаем. Но мы можем ввести карантин выходного дня. Это когда семья в выходной день остается у себя в семье. Никуда не ездит: ни в рестораны, ни на концерты в Харьков. Это можно выдержать, это не закрытие предприятий, это не остановка", - сказал Радуцкий.

Нардеп также отметил, что Всемирная организация здравоохранения изменила критерии карантинного зонирования. Поэтому в субботу на совещании у президента будут обсуждать введение современных критериев.

Вместе с тем Радуцкий будет рекомендовать президенту перевести школы и вузы на дистанционное обучение, чтобы остановить рост заболеваемости коронавирусом.

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Напомним, по состоянию на утро 9 октября количество заболевших коронавирусом в Украине составляет 250 538 человек, за минувшие сутки обнаружили рекордно большое число новых случаев COVID-19 - 5 804. Согласно сообщению, за минувшие сутки от осложнений умерли 89 человек, смогли выздороветь 2417 пациентов.