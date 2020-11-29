В Украине могут ввести "интеллектуальный локдаун", - Арахамия

Давид Арахамия Фото из открытых источников

Сейчас возможность введения такого карантина рассматривают в правительстве

В Украине могут ввести так называемый "интеллектуальный локдаун", который будет учитывать эпидемиологическую ситуацию в каждом регионе при установлении определенных ограничений. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

Как отмечается, сейчас возможность введения такого карантина изучают в Кабинете министров.

"Вероятность полного локдауна 90%. Есть шансы, что нам повезет, но пока выглядит так, что вероятность очень высока. Теперь вопрос, как его правильно ввести и в каком формате. Правительство заявляет об определенном интеллектуальном локдауне. То есть, не тот полный локдаун, который был весной, а такой... скорректирован относительно реалий в каждом регионе, в частности общественный транспорт и т.д.", - пояснил Арахамия.

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Однако, по мнению нардепа, жесткие ограничения нужно вводить в период новогодних праздников, когда "и так 90% предприятий не работают".

"И тогда, если делать полный локдаун, то в это время потери для экономики будут минимальны. Пострадает больше всего сфера обслуживания и сфера развлечений, но другие предприятия пострадают в меньшей степени", - добавил он.

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По мнению политика, возможные варианты введения локдауна в Украине - с 1 января или с 25 или 26 декабря.

Напомним, недавно Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада Украины может откорректировать "карантин выходного дня", если введенные ограничения не помогли замедлить распространение коронавируса COVID-19.