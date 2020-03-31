В Украине могут ввести большие штрафы за незаконный экспорт противоэпидемических товаров

Офис генпрокурора сообщил о разоблачении схемы по продаже масок за границу Фото из открытых источников

Штраф такого размера предусматривается за повторное совершение правонарушения

Штраф за незаконный вывоз из Украины противоэпидемических товаров может достигать 425 тысяч гривен или наказываться лишением свободы до 6 лет. Об этом сообщает прессслужба Новой таможни в Facebook.

"Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за незаконное вывозу (пересылке) из Украины противоэпидемических товаров. А именно: штраф от 136 тыс. грн до 204 тыс. грн с конфискацией товара или лишения свободы до 3 лет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вдвое больше штрафы предусмотрены, в частности, для лиц, которые совершат преступление повторно или в сговоре с группой лиц, или же воспользуются служебным положением: штраф от 340 тыс. грн до 425 тыс. грн с конфискацией товара или лишения свободы от 3 до 6 лет.

В настоящее время законопроект №3271 находится на доработке в комитетах ВРУ. Впереди — голосование во втором чтении.

Ранее сообщалось, что прокуратура Киева открыла производство по факту возможной причастности столичных таможенников к незаконного экспорта медицинских масок в Испанию.