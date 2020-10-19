В Украине могут вернуть жесткий карантин: Зеленский назвал, при каком условии

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с религиозными представителями Офис президента

Критической ситуация станет, когда будет от 9,5 тысячи ежедневных заражений коронавирусом

Жесткий карантин в Украине будет введен при заболеваемости коронавирусом более 9,5 тыс. случаев в сутки. Однако, тогда очень пострадает экономика, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с религиозными представителями, передает пресс-служба Офиса президента.

"Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9,5 тысячи ежедневных заражений коронавирусом. Если будем иметь более 9,5 тысячи инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем", – подчеркнул глава государства.

Он также отметил, что снизить заболеваемость возможно за счет уменьшения пребывания граждан всех возрастных групп в местах массового скопления людей.

"Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывание граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только про церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов исключил возможность введения жесткого карантина по всей территории Украины и добавил, что этого не будет "ни в коем случае". В частности, распространение болезни планируют сдерживать различными ограничительными мерами.