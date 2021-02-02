В Украине могут усилить ответственность за перегруженный транспорт: Какой размер штрафов
Такую инициативу поддержали 308 нардепов
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3742 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", который предусматривает увеличение штрафов за перегруженный транспорт. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.
Как отмечается, документ законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля, а также расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" в части осуществления габаритно-весового контроля.
В частности, ведомству хотят предоставить право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, которые нарушают габаритно-весовые параметры.
Кроме этого, законопроект устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно повышает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.
Как отмечается, грузоотправителям за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз будет грозить штраф в размере 34 тыс. гривен.
В отношении пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегруза их такими штрафами будут наказывать:
- до 2% включительно в размере 1700 гривен;
- от 2% до 5% в размере 5100 грн;
- от 5% до 10% в размере 8500 грн;
- от 10% до 20% в размере 17 тысяч грн;
- от 20% до 30% в размере 34 тысячи грн;
- более 30% в размере 51 тысяча грн.
В то же время за отказ от прохождения ГВК будет грозить 51 тыс. гривен штрафа. Такой же штраф будет грозить должностным лицам субъектов хозяйствования, граждан-субъектов предпринимательской деятельности и/или водителям за невыполнение законных требований работников "Укртрансбезопасности" по проверке соблюдения требований законодательства об автотранспорте или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей, задач.
Напомним, ранее Верховная Рада приняла законопроект №2024 во втором чтении, который предусматривает увеличение размера помощи тяжелобольным детям.