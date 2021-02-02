В Украине могут усилить ответственность за перегруженный транспорт: Какой размер штрафов

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Такую инициативу поддержали 308 нардепов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3742 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля", который предусматривает увеличение штрафов за перегруженный транспорт. Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Как отмечается, документ законодательно закрепляет автоматическую фиксацию нарушений габаритно-весового контроля, а также расширяет полномочия "Укртрансбезопасности" в части осуществления габаритно-весового контроля.

В частности, ведомству хотят предоставить право взимать в судебном порядке плату за проезд для грузовиков, которые нарушают габаритно-весовые параметры.

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Кроме этого, законопроект устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и значительно повышает ответственность автоперевозчиков за несоблюдение габаритно-весовых норм.

Как отмечается, грузоотправителям за нарушения при внесении сведений в товарно-транспортные накладные или другие документы на груз будет грозить штраф в размере 34 тыс. гривен.

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В отношении пользователей (владельцев) транспортных средств за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм в зависимости от процента перегруза их такими штрафами будут наказывать:

до 2% включительно в размере 1700 гривен;

от 2% до 5% в размере 5100 грн;

от 5% до 10% в размере 8500 грн;

от 10% до 20% в размере 17 тысяч грн;

от 20% до 30% в размере 34 тысячи грн;

более 30% в размере 51 тысяча грн.

В то же время за отказ от прохождения ГВК будет грозить 51 тыс. гривен штрафа. Такой же штраф будет грозить должностным лицам субъектов хозяйствования, граждан-субъектов предпринимательской деятельности и/или водителям за невыполнение законных требований работников "Укртрансбезопасности" по проверке соблюдения требований законодательства об автотранспорте или создание препятствий для выполнения возложенных на них обязанностей, задач.

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Напомним, ранее Верховная Рада приняла законопроект №2024 во втором чтении, который предусматривает увеличение размера помощи тяжелобольным детям.