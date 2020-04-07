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В Украине могут тестировать до 30 тыс. подозрений на коронавирус COVID-19 на неделю, - Минздрав

Украинские лаборатории еще не загружены на полную мощность

Виктор Ляшко Правительственный портал

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинские лаборатории могут тестировать до 30 тыс. подозрений COVID-19 на неделю. Об этом сообщает пресс-служба МИНЗДРАВА. 

По словам Ляшко, украинские лаборатории, которые анализируют подозрения на COVID-19, еще не загружены на полную мощность.

Как отмечается, Минздрав в ближайшее время расширит возможность тестировать до 80 тыс. подозрений на неделю. Кроме этого, в Украине уже запускают горячую линию для выявления отказов в тестировании на местах. 

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о подготовке к развертыванию временных госпиталей.

 

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