В Украине могут тестировать до 30 тыс. подозрений на коронавирус COVID-19 на неделю, - Минздрав
Украинские лаборатории еще не загружены на полную мощность
Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что украинские лаборатории могут тестировать до 30 тыс. подозрений COVID-19 на неделю. Об этом сообщает пресс-служба МИНЗДРАВА.
По словам Ляшко, украинские лаборатории, которые анализируют подозрения на COVID-19, еще не загружены на полную мощность.
Как отмечается, Минздрав в ближайшее время расширит возможность тестировать до 80 тыс. подозрений на неделю. Кроме этого, в Украине уже запускают горячую линию для выявления отказов в тестировании на местах.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил о подготовке к развертыванию временных госпиталей.