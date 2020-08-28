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В Украине могут смягчить запрет на въезд иностранцев

ДАРТ совместно с МКИП разрабатывает проект, который имеет целью смягчить запрет на въезд иностранцев в Украину

 Фото из открытых источников

Госагентство развития туризма и Министерство культуры и информационной политики разрабатывают соответствующий проект

Украина может смягчить запрет на въезд для граждан иностранных стран, стремящихся путешествовать с туристической целью. Об этом 28 августа сообщили в пресс-службе Государственного агентства развития туризма. 

Отмечается, что ГАРТ совместно с Министерством культуры и информационной политики разрабатывает проект постановления о внесении изменений в предыдущее постановление Кабмина №641, которым въезд иностранцам в Украину запрещен до 28 сентября.

Кабинет министров

Так, в документе предложено разрешить въезд в Украину иностранцам из стран "зеленой" зоны, прибывающих с туристической целью.

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По информации ГАРТ, проект постановления будет вынесен на рассмотрение правительства на ближайшем заседании. 

Напомним, накануне Кабинет Министров Украины расширил перечень иностранцев, которые могут въезжать в Украину в период закрытия границ. Запрет вступил в силу 28 августа и будет действовать до 28 сентября 2020 года. 

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