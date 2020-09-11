В Минздраве анонсировали появление тестов, которые с одного образца определят грипп или COVID-19 у больного

Виктор Ляшко Украинская правда

Минздрав ожидает создания теста, который будет определять различные виды вирусов

Министерство здравоохранения направило ученым заказ на разработку тест-систем, которые будут определять с одного образца, чем болеет пациент: гриппом, парагриппом или коронавирусом COVID-19. Об этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил в эфире одного из телеканалов, сообщает "РБК-Украина".

По словам Ляшко, сейчас Минздрав тесно сотрудничает с Институтом молекулярной биологии по этому вопросу.

"Мы с ними сидели за круглым столом и дошли до того решения, что сегодня тест-систем, диагностирующих коронавирусную болезнь, огромное количество. В то же время нам нужно готовиться к сезону, когда к COVID-19 присоединится грипп, парагрипп и другие 200 гриппоподобных заболеваний", - пояснил главный санитарный врач Украины.

Отмечается, что ученые пообещали создать тест-систему, которая будет определять различные виды вирусов.

"Наши академики сказали, что они сделают тест-систему, которая позволит нам с одного образца проявлять четко - это будет на 5-6 плашек панелей и четко будет показывать грипп это, парагрипп или коронавирусная болезнь", - добавил Ляшко.

В то же время он отметил, что сейчас ученые, которые могли бы изготовить систему, уже получили соответствующий заказ от Минздрава.

Напомним, недавно Виктор Ляшко заявлял, что в Украине выросли мощности как частных, так и государственных лабораторий, что позволяет проводить до 130 тысяч тестов на COVID-19 в неделю.