В Украине могут появиться штрафы за сексизм

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Раде предлагают установить штраф за проявление сексизма на уровне 170-340 гривен

Народные депутаты от "Слуги народа" внесли в Верховную Раду Украины два законопроекта, которыми предлагается определить понятие "сексизм" и установить наказание за его проявления. Соответствующие проекты законов размещены на сайте ВРУ.

В частности, в документах рекомендуется определить дефиницию "сексизм" и внести изменения в некоторые законодательные акты относительно запрета проявлений сексизма в обществе.

Штраф за проявление сексизма хотят установить на уровне от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 грн) или общественными работами на срок от тридцати до сорока часов, или административным арестом на срок до семи суток.

В то же время за повторное нарушение этого закона будут штрафовать от двадцати до сорока необлагаемых минимумов (340-680 грн) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

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Напомним, ранее адвокат Иван Либерман рассказал, что, если человек почувствовал унижение в словах в названии пола, это может расцениваться как сексизм. Юрист объяснил, что это такое и как сексизм можно распознать.