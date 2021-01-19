В Украине могут появиться штрафы за сексизм
Раде предлагают установить штраф за проявление сексизма на уровне 170-340 гривен
Народные депутаты от "Слуги народа" внесли в Верховную Раду Украины два законопроекта, которыми предлагается определить понятие "сексизм" и установить наказание за его проявления. Соответствующие проекты законов размещены на сайте ВРУ.
В частности, в документах рекомендуется определить дефиницию "сексизм" и внести изменения в некоторые законодательные акты относительно запрета проявлений сексизма в обществе.
Штраф за проявление сексизма хотят установить на уровне от десяти до двадцати необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 грн) или общественными работами на срок от тридцати до сорока часов, или административным арестом на срок до семи суток.
В то же время за повторное нарушение этого закона будут штрафовать от двадцати до сорока необлагаемых минимумов (340-680 грн) или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или административный арест на срок до пятнадцати суток.
Напомним, ранее адвокат Иван Либерман рассказал, что, если человек почувствовал унижение в словах в названии пола, это может расцениваться как сексизм. Юрист объяснил, что это такое и как сексизм можно распознать.