В Украине могут конфисковать имущество за псевдоминирование

В Украине хотят ужесточить наказание за псевдоминирование Фото из открытых источников

Законопроект об ужесточении наказания поддержали в первом чтении 235 депутатов

Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3911 о наказании за ложное минирование, которым предусмотрена возможность конфискации имущества. Об этом сообщает РБК-Украина.

Как отмечается, законопроект поддержали 235 народных депутатов.

Так, документ предусматривает внесение изменений в статью 259 Уголовного кодекса. В частности, ложное сообщение о заминировании или других действиях, которые могут повлечь гибель людей, планируют наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.

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Заметим, сейчас конфискация за это нарушение не предусмотрена.

Кроме этого, по псеводминирование объектов критической инфраструктуры, зданий органов власти, больниц и школ грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией. Такое же наказание предусмотрено за повторное ложное сообщение о минировании.

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Напомним, в июле Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде ужесточить наказание за ложное минирование, в частности, добавить возможность конфискации имущества.