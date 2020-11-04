В Украине могут конфисковать имущество за псевдоминирование
Законопроект об ужесточении наказания поддержали в первом чтении 235 депутатов
Верховная Рада Украины приняла за основу законопроект №3911 о наказании за ложное минирование, которым предусмотрена возможность конфискации имущества. Об этом сообщает РБК-Украина.
Как отмечается, законопроект поддержали 235 народных депутатов.
Так, документ предусматривает внесение изменений в статью 259 Уголовного кодекса. В частности, ложное сообщение о заминировании или других действиях, которые могут повлечь гибель людей, планируют наказывать лишением свободы от 2 до 6 лет с конфискацией имущества.
Заметим, сейчас конфискация за это нарушение не предусмотрена.
Кроме этого, по псеводминирование объектов критической инфраструктуры, зданий органов власти, больниц и школ грозит лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией. Такое же наказание предусмотрено за повторное ложное сообщение о минировании.
Напомним, в июле Кабинет министров Украины предложил Верховной Раде ужесточить наказание за ложное минирование, в частности, добавить возможность конфискации имущества.