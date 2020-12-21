В Украине могут диагностировать все штаммы SARS-COV-2, в том числе и "британский", - Минздрав

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В Украине "британский" штамм не регистрировали

В Центре общественного здоровья заявили, что сейчас все тесты в Украине диагностируют SARS-CoV-2 у пациентов, независимо от его штаммов. Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.

"На данный момент уже зарегистрировано 12 000 мутаций генома коронавируса, и все они корректно определяются тест-системами, которые используют в Украине. Еще в начале пандемии, по рекомендации ВОЗ, мы начали и продолжаем использовать тест-системы, которые определяют РНК вируса по нескольким фрагментам его генома", - пояснил и. о. генерального директора Игорь Кузин.

Он также пояснил, вирус претерпевает мутации, все эти формы исследуют и в настоящее время отсутствуют сообщения о существенных изменениях его генома, которые имели бы существенное клиническое или диагностическое значение. Также Кузин заявил, что "британский" штамм в нашей стране не диагностировали.

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По его словам, появление нового штамма никоим образом не связано со стартом вакцинальной кампании в Великобритании, поскольку штамм зарегистрировали до начала программы вакцинации.

"Например, в ЮАР, где обнаружен коронавирус с похожей на британскую мутацией, но вообще с последним не связан, вакцинальная кампания еще не начата — но там также был зарегистрирован еще один новый штамм", - рассказал глава ЦОЗ.

Также важно отметить, что данные, связанные с этими штаммами SARS-CoV-2 пока не указывают на более тяжелое течение или рост смертности, но ими действительно начинают чаще инфицироваться люди до 60 лет, у которых реже развиваются тяжелые симптомы.

"Такой рост вирулентности (заразности) вызван мутацией шип-подобного протеина коронавируса, которым он связывается с клетками человека, и такой вариант быстрее распространяется от человека к человеку", - пояснил Кузин.

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Напомним, ранее в Центре общественного здоровья сделали предположение о том, что новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 мог возникнуть из-за длительной инфекции у одного из пациентов.