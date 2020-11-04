В Украине модернизировали крупнейшую во времена независимости партию пожарных танков. Фото

Пожарные танки передали военным из ВСУ "Укроборонпром"

После проведения ремонтных работ пожарные машины претерпели существенные конструктивные изменения

Во Львове завершили капитальный ремонт и модернизацию примерно полтора десятка пожарных танков ГПМ-54 и восстановили в местах дислокации войск еще более десятка таких пожарных машин. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

Как отмечается, ремонтные работы проводил "Львовский бронетанковый завод", входящий в состав "Укроборонпрома". Для того, чтобы соответствовать требованиям военных и обеспечивать эффективную работу восстановленные пожарные машины претерпели существенные конструктивные изменения.

В частности, на модернизированных пожарных танках установили новое гидравлическое оборудование европейского производства, которое обеспечивает управление лафетным стволом, бульдозерным оборудованием и механизмом подъема кузова машины.

Гусеничная пожарная машина ГПМ-54 "Укроборонпром"

Кроме этого, на машинах установили новое бульдозерное оборудование марки ТБС-86 с грейдерным положением. Также была доработана возможность включения пожарного насоса лафетного ствола. По словам заместителя директора по производству ЛБТЗ Богдана Шандры, это позволит тушить пожары без остановки основного двигателя на месте и в движении.

Гусеничная пожарная машина ГПМ-54 "Укроборонпром"

В результате в течение 2019-2020 годов было восстановлено более двух десятков пожарных танков.

"Это крупнейшая партия восстановленных и модернизированных пожарных танков, которую заказали и получили наши военные за период независимости Украины", - отметили в "Укроборонпроме".

Новости по теме: Царь-танк: Как была создана крупнейшая в мире боевая машина

Напомним, недавно киевский завод "Маяк" разработал новую модель миномета, которую "Укроборонпром" может поставить на вооружение до конца 2020 или в 2021 году. Новая модель является переработанной версией миномета "Молот", от которого Министерство обороны Украины ранее отказалось.