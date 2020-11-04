В Украине модернизировали крупнейшую во времена независимости партию пожарных танков. Фото
После проведения ремонтных работ пожарные машины претерпели существенные конструктивные изменения
Во Львове завершили капитальный ремонт и модернизацию примерно полтора десятка пожарных танков ГПМ-54 и восстановили в местах дислокации войск еще более десятка таких пожарных машин. Об этом сообщает пресс-служба Укроборонпрома.
Как отмечается, ремонтные работы проводил "Львовский бронетанковый завод", входящий в состав "Укроборонпрома". Для того, чтобы соответствовать требованиям военных и обеспечивать эффективную работу восстановленные пожарные машины претерпели существенные конструктивные изменения.
В частности, на модернизированных пожарных танках установили новое гидравлическое оборудование европейского производства, которое обеспечивает управление лафетным стволом, бульдозерным оборудованием и механизмом подъема кузова машины.
Кроме этого, на машинах установили новое бульдозерное оборудование марки ТБС-86 с грейдерным положением. Также была доработана возможность включения пожарного насоса лафетного ствола. По словам заместителя директора по производству ЛБТЗ Богдана Шандры, это позволит тушить пожары без остановки основного двигателя на месте и в движении.
В результате в течение 2019-2020 годов было восстановлено более двух десятков пожарных танков.
"Это крупнейшая партия восстановленных и модернизированных пожарных танков, которую заказали и получили наши военные за период независимости Украины", - отметили в "Укроборонпроме".
Напомним, недавно киевский завод "Маяк" разработал новую модель миномета, которую "Укроборонпром" может поставить на вооружение до конца 2020 или в 2021 году. Новая модель является переработанной версией миномета "Молот", от которого Министерство обороны Украины ранее отказалось.