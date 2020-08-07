В Украине личные данные почти 7 тысяч военных "сливают" через Telegram-бот

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Это может нанести существенный ущерб обороноспособности государства

Персональные данные почти семи тысяч украинских военнослужащих незаконно разглашают через Telegram-бот. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Выявлен чат-бот в мессенджере Telegram, в котором обнародован табличный файл с персональными данными. В целом список содержит данные по 6 907 военнослужащим", – говорится в сообщении.

В частности, под персональными данными подразумеваются ФИО, номера воинских частей, а также утвердительные даты самовольного оставления воинских частей. В связи с этим в СБУ и Нацполицию были направлены письма с просьбой немедленно заблокировать Telegram-бот и принять другие неотложные меры.

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По предварительной информации, полиция открыла по данному факту производство по части 1 статьи 182 ("Нарушение неприкосновенности частной жизни") Уголовного кодекса Украины.

Однако в Офисе обмудсмена отметили, что по состоянию на 7 августа бот продолжает обнародовать персональные данные военных, что "в условиях военной агрессии со стороны Российской Федерации также может нанести существенный ущерб обороноспособности государства".

Напомним, ранее Государственное бюро расследований заподозрило должностных лиц Министерства внутренних дел и Государственной миграционной службы в "сливе" персональных данных украинцев через Telegram и начало расследование.