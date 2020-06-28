В Украине коронавирусом заразились почти 43 тысячи граждан

Фото из открытых источников

За сутки от коронавируса смогли вылечиться 233 пациента

За минувшие сутки, 27 июня, в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили еще у 917 пациентов, а количество летальных исходов выросло на 19 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, по состоянию на утро 28 июня в Украине 42 982 лабораторно подтвержденных случаев болезни COVID-19, из них 1 129 погибли, а 18 934 пациента выздоровели.

Статистика коронавируса в регионах:

Винницкая область — 1 833 (+22)

Волынская область — 2 228 (+67)

Днепропетровская область — 1 087 (0)

Донецкая область — 479 (+64)

Житомирская область — 1 396 (+25)

Закарпатская область — 2 726 (+86)

Запорожская область — 568 (+3)

Ивано-Франковская область — 2 300 (+47)

Кировоградская область — 646 (+4)

г. Киев — 4 935 (+69)

Киевская область — 2 506 (+37)

Львовская область — 5 177 (+173)

Луганская область — 80 (4)

Николаевская область — 436 (+44)

Одесская область — 1 601 (+34)

Полтавская область — 310 (+1)

Ровенская область — 3 568 (+93)

Сумская область — 295 (+8)

Тернопольская область — 1 893 (+17)

Харьковская область — 2 082 (+36)

Херсонская область — 191 (0)

Хмельницкая область — 781 (+14)

Черновицкая область — 4 686 (+55)

Черкасская область — 642 (+7)

Черниговская область — 526 (+7)

Заметим, данные из неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Новости по теме: В Киевской области ужесточили карантин

Напомним, перед этим в Украине обнаружили 948 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 24 летальных случая.

По предварительной информации, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в 13 регионах Украины могут усилить карантин. Отмечается, что местные главные санитарные врачи будут обращаться с этим требованием к комиссиям ТЭБ и ЧС.