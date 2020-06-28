В Украине коронавирусом заразились почти 43 тысячи граждан
За сутки от коронавируса смогли вылечиться 233 пациента
За минувшие сутки, 27 июня, в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили еще у 917 пациентов, а количество летальных исходов выросло на 19 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Так, по состоянию на утро 28 июня в Украине 42 982 лабораторно подтвержденных случаев болезни COVID-19, из них 1 129 погибли, а 18 934 пациента выздоровели.
Статистика коронавируса в регионах:
- Винницкая область — 1 833 (+22)
- Волынская область — 2 228 (+67)
- Днепропетровская область — 1 087 (0)
- Донецкая область — 479 (+64)
- Житомирская область — 1 396 (+25)
- Закарпатская область — 2 726 (+86)
- Запорожская область — 568 (+3)
- Ивано-Франковская область — 2 300 (+47)
- Кировоградская область — 646 (+4)
- г. Киев — 4 935 (+69)
- Киевская область — 2 506 (+37)
- Львовская область — 5 177 (+173)
- Луганская область — 80 (4)
- Николаевская область — 436 (+44)
- Одесская область — 1 601 (+34)
- Полтавская область — 310 (+1)
- Ровенская область — 3 568 (+93)
- Сумская область — 295 (+8)
- Тернопольская область — 1 893 (+17)
- Харьковская область — 2 082 (+36)
- Херсонская область — 191 (0)
- Хмельницкая область — 781 (+14)
- Черновицкая область — 4 686 (+55)
- Черкасская область — 642 (+7)
- Черниговская область — 526 (+7)
Заметим, данные из неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, перед этим в Украине обнаружили 948 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 24 летальных случая.
По предварительной информации, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в 13 регионах Украины могут усилить карантин. Отмечается, что местные главные санитарные врачи будут обращаться с этим требованием к комиссиям ТЭБ и ЧС.