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В Украине коронавирусом заразились почти 43 тысячи граждан

Фото из открытых источников

За сутки от коронавируса смогли вылечиться 233 пациента

За минувшие сутки, 27 июня, в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили еще у 917 пациентов, а количество летальных исходов выросло на 19 человек. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Так, по состоянию на утро 28 июня в Украине 42 982 лабораторно подтвержденных случаев болезни COVID-19, из них 1 129 погибли, а 18 934 пациента выздоровели. 

Статистика коронавируса в регионах: 

  • Винницкая область — 1 833 (+22)
  • Волынская область — 2 228 (+67)
  • Днепропетровская область — 1 087 (0)
  • Донецкая область — 479 (+64)
  • Житомирская область — 1 396 (+25)
  • Закарпатская область — 2 726 (+86)
  • Запорожская область — 568 (+3)
  • Ивано-Франковская область — 2 300 (+47)
  • Кировоградская область — 646 (+4)
  • г. Киев — 4 935 (+69)
  • Киевская область — 2 506 (+37)
  • Львовская область — 5 177 (+173)
  • Луганская область — 80 (4)
  • Николаевская область — 436 (+44)
  • Одесская область — 1 601 (+34)
  • Полтавская область — 310 (+1)
  • Ровенская область — 3 568 (+93)
  • Сумская область — 295 (+8)
  • Тернопольская область — 1 893 (+17)
  • Харьковская область — 2 082 (+36)
  • Херсонская область — 191 (0)
  • Хмельницкая область — 781 (+14)
  • Черновицкая область — 4 686 (+55)
  • Черкасская область — 642 (+7)
  • Черниговская область — 526 (+7)

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Заметим, данные из неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, перед этим в Украине обнаружили 948 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 и 24 летальных случая. 

По предварительной информации, из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в 13 регионах Украины могут усилить карантин. Отмечается, что местные главные санитарные врачи будут обращаться с этим требованием к комиссиям ТЭБ и ЧС.

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