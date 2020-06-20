В Украине количество смертей от COVID-19 почти достигло тысячу человек
За сутки от коронавируса умерли 9 пациентов
В Украине в течение прошлых суток, 19 июня зафиксировали 841 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, что на 80 человек меньше чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные СНБО.
Так, по состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине 35 825 случаев заболевания, из которых 994 летальных. Кроме этого, преодолеть недуг смогли 373 пациентов за сутки – количество выздоровевших возросло до 16 406. По последние данным, на СOVID-19 в Украине сейчас болеют 18 425 человек.
К слову, больше всего больных было обнаружено на западе. Так, лидером по количеству новых случаев стала Львовская область (139), далее следуют Закарпатская (109) и Ровенская области (83 случая).
Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:
- Винницкая область — 1627 случаев;
- Волынская область — 1743 случаи;
- Днепропетровская область — 1036 случаев;
- Донецкая область — 355 случаев;
- Житомирская область — 1229 случаев;
- Закарпатская область — 2069 случаев;
- Запорожская область — 551 случай;
- Ивано-Франковская область — 1981 случай;
- Кировоградская область — 612 случаев;
- г. Киев — 4252 случая;
- Киевская область — 2174 случая;
- Львовская область — 3679 случаев;
- Луганская область — 72 случая;
- Николаевская область — 349 случаев;
- Одесская область — 1232 случая;
- Полтавская область — 290 случаев;
- Ровенская область — 2776 случаев;
- Сумская область — 252 случаях;
- Тернопольская область — 1643 случая;
- Харьковская область — 1779 случаев;
- Херсонская область — 185 случаев;
- Хмельницкая область — 612 случаев;
- Черновицкая область — 4268 случаев;
- Черкасская область — 592 случая;
- Черниговская область — 467 случаев.
Тогда как в столице подтвердили 76 новых заражений и один летальный случай.
Напомним, накануне Центр общественного здоровья Минздрава сообщил о новом антирекорде по количеству больных COVID-19 в Украине – за сутки зафиксировали свыше 920 новых случаев.
После чего премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса, а в двух областях больницы наполнены больными больше, чем на половину.