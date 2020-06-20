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В Украине количество смертей от COVID-19 почти достигло тысячу человек

Фото из открытых источников

За сутки от коронавируса умерли 9 пациентов

В Украине в течение прошлых суток, 19 июня зафиксировали 841 новый случай коронавирусной болезни COVID-19, что на 80 человек меньше чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные СНБО. 

Так, по состоянию на утро субботы, 20 июня, в Украине 35 825 случаев заболевания, из которых 994 летальных. Кроме этого, преодолеть недуг смогли 373 пациентов за сутки – количество выздоровевших возросло до 16 406. По последние данным, на СOVID-19 в Украине сейчас болеют 18 425 человек.

К слову, больше всего больных было обнаружено на западе. Так, лидером по количеству новых случаев стала Львовская область (139), далее следуют Закарпатская (109) и Ровенская области (83 случая).

Сейчас коронавирусная болезнь выявлена:

  • Винницкая область — 1627 случаев;
  • Волынская область — 1743 случаи;
  • Днепропетровская область — 1036 случаев;
  • Донецкая область — 355 случаев;
  • Житомирская область — 1229 случаев;
  • Закарпатская область — 2069 случаев;
  • Запорожская область — 551 случай;
  • Ивано-Франковская область — 1981 случай;
  • Кировоградская область — 612 случаев;
  • г. Киев — 4252 случая;
  • Киевская область — 2174 случая;
  • Львовская область — 3679 случаев;
  • Луганская область — 72 случая;
  • Николаевская область — 349 случаев;
  • Одесская область — 1232 случая;
  • Полтавская область — 290 случаев;
  • Ровенская область — 2776 случаев;
  • Сумская область — 252 случаях;
  • Тернопольская область — 1643 случая;
  • Харьковская область — 1779 случаев;
  • Херсонская область — 185 случаев;
  • Хмельницкая область — 612 случаев;
  • Черновицкая область — 4268 случаев;
  • Черкасская область — 592 случая;
  • Черниговская область — 467 случаев.

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Тогда как в столице подтвердили 76 новых заражений и один летальный случай.

Напомним, накануне Центр общественного здоровья Минздрава сообщил о новом антирекорде по количеству больных COVID-19 в Украине – за сутки зафиксировали свыше 920 новых случаев.

После чего премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса, а в двух областях больницы наполнены больными больше, чем на половину.

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