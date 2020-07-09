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В Украине к концу лета запустят электронные больничные

Полноценная работа сервиса начнется в следующем году

Укринформ

Заместитель министра здравоохранения Ярослав Кучер заявил, что МОЗ запустит электронные больничные в тестовом режиме до конца лета. Об этом  говорилось на ежедневном брифинге по противодействию коронавирусу.

Сообщается, что в настоящее время существует две модели внедрения системы: упрощенная и целевая. Упрощенная модель предусматривает работу специального веб-портала на сайте Пенсионного фонда, где врач сможет вносить данные о больном и ставить электронную подпись. Далее соответствующая информация будет передаваться другим службам в автоматическом режиме.

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Целевая модель заключается в том, что врач может выписывать электронные больничные за помощью уже работающей системы eHealth, которая содержит информацию о пациентах.

Запустить электронные больничные в тестовом режиме планируется до конца лета. Полноценную работу обещают начать в 2021 году. Система будет интегрирована во внутренние сервисы всех больниц в независимости от формы собственности.

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Напомним, электронные больничные планировали запустить в Украине еще в апреле. Это должно было ускорить процедуру получения страховых выплат и уменьшить мошенничество вокруг этой темы. Позже министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что с запуском проекта возникли проблемы из-за пандемии коронавируса.

 

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