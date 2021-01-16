В Украине изменили алгоритм тестирования на коронавирус: Будут проверять при предоставлении первичной медпомощи

Украинцев будут тестировать на коронавирус во время оказания первичной медпомощи Фото из открытых источников

Процедура будет бесплатной

В Украине изменили алгоритм тестирование на COVID-19, в результате чего будут проверять наличие вируса во время оказания амбулаторной помощи. Об этом сообщает пресс-служба Национальной службы здоровья Украины на своей странице в Facebook.

"Пандемия COVID-19 в Украине не утихает. Чтобы расширить доступ пациентов к тестированию и быстрее выявлять инфицированных коронавирусом и эффективнее противостоять пандемии в Украине обновили алгоритм тестирования на COVID-19. А именно - тестирование пациентов с подозрением на ковид будет проводиться на первичном звене и на уровне амбулаторной помощи", - говорится в сообщении.

Как отмечается, процедура забора материалов и их доставка в лабораторный центр Министерства здравоохранения будет бесплатной. Также тестирование будет входить в пакет по оказанию медицинской помощи на первичном звене.

При этом добавляется, что с помощью экспресс-диагностики результат о наличии инфекции в организме можно получить в течение 15 минут. К тому же, его будут делать не только пациентам с симптомами коронавируса и подозрением на пневмонию, но и людям с симптомами тяжелого острого респираторного синдрома; пациентам, подлежащим плановой госпитализации; лицам, которые были в тесном контакте с больным COVID-19 и тем, кто вернулся из регионов, где зафиксировано масштабное распространение болезни.

Впрочем это не значит, что каждый желающий сможет сможет пройти тест на коронавирус.

"Позитивный результат быстрого теста на определение антигена SARSCoV-2 должен быть подтвержден с помощью ПЦР-теста. Экспресс-тестирование проводится только по направлению врача, а не по желанию пациента", - отметили в НСЗУ.

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Ранее сообщалось, что алгоритм тестирования на COVID-19 несколько изменили. Начали проверку людей с ОРВИ.