В Украине из-за непогоды без электроснабжения остались почти 360 населенных пунктов, – ГСЧС

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Больше всего пострадали от непогоды южные регионы

В Украине по состоянию на утро 29 января из-за ухудшения погодных условий без электроснабжения остались 358 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

"По состоянию на 7 час 29 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 358 населенных пунктов в 7 областях", – говорится в сообщении.

Как отмечается, от непогоды пострадали такие области: Николаевская – 140, Одесская – 133, Кировоградская – 38, Днепропетровская – 19, Запорожская – 17, Херсонская – 6 и Киевская – 5. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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Напомним, накануне в Ширяевском районе Одесской области на автодороге М-05 Киев – Одесса из-за ухудшения погодных условий образовался многокилометровый затор из крупногабаритного транспорта.