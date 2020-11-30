live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине из-за COVID-19 на карантине находится 591 школа и 4 741 класс

Фото из открытых источников

Сейчас болеют 5195 школьников и 9 600 преподавателей

По состоянию на 30 ноября в Украине из-за распространения коронавируса COVID-19 на карантин закрыты 591 школа и 4 741 класс. Об этом заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко во время брифинга.

"На дистанционное обучение полностью перешли 519 школа и 4 741 класс", - рассказал Виктор Ляшко.

Новости по теме: В Раде рассказали, какой может быть школа для 5-летних детей

Кроме этого, известно, что сейчас на COVID-19 болеет 5195 школьников и 9 600 преподавателей. Также 121 тысяча учеников и 7800 педагогов находятся на самоизоляции из-за контакта с больными.

В целом от начала учебного года на коронавирус заболели почти 12 тысяч школьников и 24,5 тысяч учителей.

Новости по теме: Ситуация остается достаточно напряженной, за минувшую неделю COVID-19 заболели почти 97 тыс. лиц, - Степанов

Напомним, по состоянию на утро 20 ноября в стране зарегистрировано 732 625 случаев коронавирусной болезни COVID-19, за минувшие сутки заболели 9 946 человек.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Россия пытается дискредитировать высших чиновников Украины, - ГУР Минобороны Украинскую компанию разоблачили на незаконном ведении бизнеса в оккупированном Крыму Посольство США отреагировало на создание консульства Никарагуа в оккупированном Крыму Россия решила закрыть торговые представительства в Украине и Литве
Loading...

программы канала ZIK

Статистика COVID-19. Локдаун в мире. Пожары в Австралии. Наводнения в Сардинии | #Новости | 29.11.20
Резкое повышение тарифов. Переработанный бюджет. Карантин vs бизнес | Детали недели | 28.11.20
Суверенитет в современном мире: Под каблуком Запада |
Коалиции
Николай Азаров | Революция Достоинства и Майдан |
Петр Симоненко | Ток-шоу