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В Украине исчезает питьевая вода: какие области первыми почувствуют дефицит

Фото из открытых источников

Более того, уже сегодня эксперты наблюдают резкое уменьшение водных запасов в нашей стране

Питьевая вода в Украине может исчезнуть в ближайшее время, что является последствиями климатических изменений. Об этом известная климатолог Вера Балабух рассказала изданию "Апостроф Live".

"Вода уже сейчас исчезает. Украина вообще не очень обеспечена питьевой водой. Мы говорим о том, что эти изменения климата, которые сейчас происходят и ускоряются, в Украине происходят вдвое быстрее, чем на нашей планете", - говорит специалист.

Эти климатические изменения приводят к тому, что воды становится все меньше и меньше.

"Уже сейчас это достаточно серьезная проблема. Особенно это огромная проблема для восточных областей Украины, где и до этого был большой дефицит", - сказала Балабух.

При этом, говорит климатолог, проблема заключается не только в том, что не хватает самой воды. Потому что вместе с тем меняется качество питьевой воды - она становится очень заменерализованной, что может негативно сказаться на организме и здоровье человека.

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