В Украине идет похолодание: Синоптики назвали дату

В конце следующей недели ожидается увеличение количества осадков

В Украине в ближайшие дни будет сухая, преимущественно "плюсовая" погода, однако вскоре в страну придет похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

Отмечается, что завтра, 18 ноября, в Украине осадков не прогнозируют. Ожидаются периодические туманы с ухудшением видимости до 200-500 метров.

Температура воздуха завтра будет находиться в пределах от -2 до +3 градусов по Цельсию. В то же время в Южной и западной частях будет теплее: от 2 до 6 градусов тепла.

Более прохладную погоду синоптики прогнозируют на северо-востоке Украины – в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской областях. Там максимальная температура воздуха не превысит 0-3 градусов мороза. Метеорологи предупреждают о гололедице.

В столице завтра осадки маловероятны. Столбики термометра ближайшей ночью будут показывать около нуля градусов, а в пятницу днем – 1-3 градуса с отметкой "плюс".

В субботу, 19 декабря, погода в Украине существенно не изменится. А вот уже 22-23 декабря синоптики ожидают кратковременное похолодание. При этом во второй половине следующей недели увеличится количество осадков.

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Ранее сообщалось, что сегодня, 17 декабря, на всей территории страны будет сухая погода, однако кое-где предполагается гололедица и туман. Температура в течение суток будет составлять от -3 до + 2 градусов