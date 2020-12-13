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В Украине идет очередной циклон: Прогноз погоды на начало недели

Синоптики предупредили о сохранении гололеда на дорогах

Мокрый снег

 Фото из открытых источников

В Украину уже завтра, 14 декабря, придет очередной циклон, который принесет морось, дождь, ледяной дождь и мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Фейсбук.

Отмечается, что осадки наиболее вероятны на севере, в центральных областях, местами на западе, а также затронут Одессу. В то же время на большие части юга, на востоке и Днепропетровщине будет сухая погода, но с туманами. Также в южной и восточной частях Украины ожидается сильный ветер.

Что касается температуры воздуха, то она будет колебаться вблизи нуля. Ночью прогнозируют небольшие "минусы", днем – "плюсы". Такие микроколебания создают опасность гололеда и гололедицы.

Прогноз погоды на 14 декабря 2020 года Укргідрометцентр

В столице в понедельник предполагается мокрый снег, дождь и ледяной дождь. Более серьезные осадки прогнозируют ночью и утром, а со второй половины будет сухая погода. Однако в Киеве также синоптики предупреждают о гололеде и гололедице.

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Ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 13 декабря, ожидается гололедица на автодорогах и туман, в результате чего объявлен первый уровень опасности (желтый). Из-за непогоды видимость на дорогах ограничена.

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