В Украине хотят усилить ответственность за оскорбление полицейского

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Также будут вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит газовыми баллончиками полицейских

Заместителю министра внутренних дел Антону Геращенко поручили задание разработать законопроект об увеличении штрафа за оскорбление полицейских. Этот вопрос подняли после событий под судом по делу активиста Сергея Стерненко. Об этом Геращенко сообщил изданию "РБК-Україна".

Также, по его словам, будут вводить дополнительную ответственность для тех, кто травит газовыми баллончиками полицейских или других участников акции.

"Когда под видео слезоточивый газ используется против полицейских или других участников акции - это уже не мирная акция протеста", - считает Геращенко.

Как он рассказал, это будет дополнительный квалифицирующий признак. В статье уголовного кодекса о хулиганстве как отягчающее обстоятельство указывается использование кастетов, бит, и туда добавят еще и слезоточивый газ.

"Тогда за это можно будет получить реальный срок", - добавил заместитель главы МВД.

Напомним, когда суд избирал Стерненко меру пресечения, то под зданием собрались сотни людей в поддержку активиста. Тогда между активистами и правоохранителями произошли столкновения.

У стен Шевченковского районного суда Киева, где рассматривают дело одесского активиста Сергея Стерненко и избирают ему меру пресечения, возникла стычка.