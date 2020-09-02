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В Украине хотят существенно увеличить уровень вакцинации населения от гриппа

Глава Минздрава Максим Степанов МИНЗДРАВ

Количество вакцинированных лиц планируют увеличить до 1,5 миллиона

Министерство здравоохранения намерено почти в четыре раза увеличить количество вакцинированных групп населения от гриппа. Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов во время брифинга 2 августа, который транслировал телеканал ZIK.

По словам министра, Украина уже начала коммуникационную программу о необходимости тестирования. 

"Параллельно мы проводим соответствующие переговоры по завозу вакцин от гриппа на территорию страны. Мы хотим существенно увеличить это количество (вакцинированных лиц – ред.)", – добавил Степанов.

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Отметим, по данным Минздрава, сейчас количество граждан Украины, которые вакцинируются от гриппа, составляет примерно 300-400 тысяч. Однако, это количество планируют увеличить до 1,5 миллиона человек. Для этого необходимый препарат должен быть в полном объеме на рынке. После чего планируется сделать закупку тестов за бюджетные средства для групп наибольшего риска.

"Да, у нас есть стратегия относительно существенного увеличения количества вакцин против гриппа и завоза их в страну, чтобы увеличить количество прививок", – подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, недавно в Центре общественного здоровья сообщили, что до начала эпидемиологического сезона 2020-2021 годов в Украину поставят 665 000 доз вакцин против гриппа.

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