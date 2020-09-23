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В Украине хотят создать Национальное военное мемориальное кладбище

Здание Кабинета министров в Киеве

 Европейская правда

Соответствующий законопроект подготовил Кабмин на рассмотрение Рады

В Украине планируют создать Национальное военное мемориальное кладбище. Об этом в своем Telegram сообщил народный депутат Алексей Гончаренко со ссылкой на решение Кабмина.

Этот архитектурно-художественный комплекс будет предназначен для организации почетных захоронений и перезахоронений борцов за независимость Украины в ХХ веке, военнослужащих, которые погибли во время выполнения боевых задач, участников боевых действий, лиц с инвалидностью вследствие войны и лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Соответствующий законопроект подготовил Кабмин на рассмотрение Рады.

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Напомним, в Ровно вандалы назбиткували на кладбище - повредили надгробия, разбили окна в близлежащей церкви.

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