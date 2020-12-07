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В Украине хотят штрафовать за использование пластиковых пакетов

Радио Свобода

За распространение пластиковых пакетов - штраф от 1700 до 3400 гривен

Экологический комитет Верховной Рады поддержал законопроект "Об ограничении оборота пластиковых пакетов" для рассмотрения во втором чтении в парламенте. Об этом сообщил глава Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский в Facebook.

Закон предлагает запретить:

  • сверхлегкие пластиковые пакеты;
  • легкие пластиковые пакеты, толщиной до 50 мкм;
  • оксоразлагающиеся (оксобиоразгалающиеся) пластиковые пакеты.

При этом исключением станут пластиковые пакеты, используемые для мяса, рыбы, а также некоторых сыпучих продуктов, величиной 225х345х450 ​​мм.

За распространение пластиковых пакетов - штраф от 1700 до 3400 гривен, за повторное нарушение - от 3400 до 8500 гривен.

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Напомним, в Великобритании с 1 октября вступил в силу запрет на использование ватных палочек и мешалок для напитков, поэтому заведения не смогут предлагать эти предметы своим клиентам.

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