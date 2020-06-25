В Украине хотят повысить штрафы за превышение скорости

Водитель-рекордсмен по превышению скорости движения Facebook-страница Антона Геращенко

В Украине будут поднимать верхний порог штрафа

Министерство внутренних дел (МВД) подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше. Например, 3400 гривен для тех, кто превысил больше, чем на 50 км/ч. Об этом изданию "РБК-Україна" заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, сейчас если человек превысил до 50 км/ч, то в течение 10 дней он должен заплатить 127,5 гривни, если больше 50 км/ч - 510 гривен.

Геращенко выступил за то, чтобы в Украине было, как в Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода.

"Мы должны поднимать верхний порог штрафа", - считает он.

Он рассказал, что с 1 июля в стране запускают и другие функции системы: начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что за три дня работы системы автоматической фиксации превышений скорости мы имеем стабильное снижение количества нарушений.