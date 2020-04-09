В Украине готовят запуск единого билета на все виды транспорта

SmartTicket будет работать в городском транспорте, а также в поездах и самолетах

В Украине в ближайшее время появятся единые электронные билеты на все виды транспорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

"Министерство инфраструктуры и ГП "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности" работают над запуском SmartTicket - единого электронного билета", - сказано в сообщении.

Отмечается, что такой билет позволит пассажирам пользоваться всеми видами транспорта (железнодорожный, городской, авиа) всех перевозчиков на территории Украины.

Ранее сообщалось, что в Раде хотят повысить штрафы водителям, которые не пропускают кареты скорых и другой спецтранспорт.