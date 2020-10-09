В Украине готовят экспериментальный препарат для лечения COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов Фото - kmu.gov.ua

В частности, пациентам с тяжелой формой будут вводить гипериммуноглобулин, созданный на основе плазмы, которая содержит антитела к COVID-19

В Украине для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией готовят экспериментальный препарат. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании Кабинета министров, передает РБК-Украина.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, в рамках реализации экспериментального проекта будет заготавливаться плазма крови с антителами с последующей переработкой и производством иммуноглобулина.

"Такая плазма будет передана производителям лекарственных препаратов. В случае успешного прохождения клинических испытаний препарат будет использоваться для лечения лиц, больных COVID-19 в тяжелом состоянии", - отметил министр.

Он добавил, что на сегодня клинические испытания проходят в нескольких странах, в том числе в США.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Минздрав планирует внести в протокол лечение пациентов с COVID-19 украинский препарат " Биовен".