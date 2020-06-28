В Украине госпитализировали рекордное количество больных COVID-19

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов Минздрав

За сутки в больницы забрали более двухсот инфицированных

В Украине в течение прошлых суток, 27 июня, госпитализировали рекордное количество пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время пресс-брифинга 28 июня.

Как отмечается, накануне с коронавирусом в больницы забрали 237 человек, что стало самым большим суточным показателем с начала эпидемии в стране.

К слову, утром 28 июня стало известно о 917 новых случаев COVID-19, таким образом общее количество инфицированных достигло отметки 42 982. Кроме этого, в целом было проведено 641 911 тестирований методом ПЦР.

Напомним, на этой неделе Министерство здравоохранения приняло решение подготовить к приему пациентов третью волну больниц из-за роста количества больных коронавирусом.

По словам Максима Степанова, ухудшение ситуации с больными COVID-19 связано с несоблюдением правил карантина. В связи с этим министр предупредил, что если на ситуацию никак не повлиять, в медучреждениях скоро не будет хватать мест для пациентов.