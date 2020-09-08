В Украине габаритно-весовой контроль могут расширить на пассажирский транспорт, - Криклий

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий Фото из открытых источников

Над этим вопросом будут работать в Мининфраструктуры совместно с нардепами

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что габаритно-весовой контроль на украинских дорогах может быть расширен на пассажирский транспорт. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Всегда для всех комплексы взвешивания в движении были сугубо для грузовиков. В то же время понятно, что и в пассажирских перевозках также есть нарушения в перевозке вне нормы. Поскольку когда в маршрутное такси или автобус садится больше людей, чем допустимая техническими параметрами норма, это те самые риски. Это - об опасности для пассажиров и участников дорожного движения. Поэтому потенциал габаритно-весового контроля может быть расширен с грузовиков на пассажирские перевозки. И все это должно работать в комплексе, в единой системе", - сказал Криклий во время встречи "Безопасность имеет значения".

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Также он уточнил, что Министерство инфраструктуры еще будет дорабатывать этот вопрос совместно с депутатским корпусом.

Кроме этого, министр отметил, что до конца 2020 года на дорогах государственного значения будет установлено еще 50 систем взвешивания в движении WIM, а до конца 2021 года - еще 100.

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал, что уже в сентябре этого года можно будет купить единый электронный билет SmartTicket для поездов дальнего направления и метро в Киеве.