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В Украине фиксируют увеличение заболеваемости COVID-19, за сутки – 5529 новых случаев

Фото из открытых источников

За сутки осуществили 48 736 тестирований

По состоянию на утро 28 января в Украине зафиксировано 1 206 412 случаев коронавируса COVID-19, за сутки болезнь подтверждена у 5529 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо"

Согласно сообщению, накануне заболели 248 детей и 236 медработников, выздоровели 11 946 человек. Также было зарегистрировано 149 летальных исходов. 

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована во Львовской (454), в г. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

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Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

  • г. Киев – 396 случаев;
  • Винницкая область – 255 случаев;
  • Волынская область – 159 случаев;
  • Днепропетровская область – 296 случаев;
  • Донецкая область – 201 случай;
  • Житомирская область – 263 случая;
  • Закарпатская область – 247 случаев;
  • Запорожская область – 249 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 262 случая;
  • Киевская область – 163 случая;
  • Кировоградская область – 45 случаев;
  • Луганская область – 105 случаев;
  • Львовская область – 454 случая;
  • Николаевская область – 308 случаев;
  • Одесская область – 171 случай;
  • Полтавская область – 151 случай;
  • Ровенская область – 172 случая;
  • Сумская область – 175 случаев;
  • Тернопольская область – 213 случаев;
  • Харьковская область – 313 случаев;
  • Херсонская область – 102 случая;
  • Хмельницкая область – 242 случая;
  • Черкасская область – 103 случая;
  • Черновицкая область – 285 случаев;
  • Черниговская область – 199 случаев.

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Напомним, накануне Кабинет министров Украины внес изменения и утвердил новый перечень товаров для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19

 

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