В Украине фиксируют увеличение заболеваемости COVID-19, за сутки – 5529 новых случаев

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За сутки осуществили 48 736 тестирований

По состоянию на утро 28 января в Украине зафиксировано 1 206 412 случаев коронавируса COVID-19, за сутки болезнь подтверждена у 5529 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Согласно сообщению, накануне заболели 248 детей и 236 медработников, выздоровели 11 946 человек. Также было зарегистрировано 149 летальных исходов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована во Львовской (454), в г. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.

Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:

г. Киев – 396 случаев;

Винницкая область – 255 случаев;

Волынская область – 159 случаев;

Днепропетровская область – 296 случаев;

Донецкая область – 201 случай;

Житомирская область – 263 случая;

Закарпатская область – 247 случаев;

Запорожская область – 249 случаев;

Ивано-Франковская область – 262 случая;

Киевская область – 163 случая;

Кировоградская область – 45 случаев;

Луганская область – 105 случаев;

Львовская область – 454 случая;

Николаевская область – 308 случаев;

Одесская область – 171 случай;

Полтавская область – 151 случай;

Ровенская область – 172 случая;

Сумская область – 175 случаев;

Тернопольская область – 213 случаев;

Харьковская область – 313 случаев;

Херсонская область – 102 случая;

Хмельницкая область – 242 случая;

Черкасская область – 103 случая;

Черновицкая область – 285 случаев;

Черниговская область – 199 случаев.

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Напомним, накануне Кабинет министров Украины внес изменения и утвердил новый перечень товаров для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.