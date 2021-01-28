В Украине фиксируют увеличение заболеваемости COVID-19, за сутки – 5529 новых случаев
За сутки осуществили 48 736 тестирований
По состоянию на утро 28 января в Украине зафиксировано 1 206 412 случаев коронавируса COVID-19, за сутки болезнь подтверждена у 5529 человек. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Согласно сообщению, накануне заболели 248 детей и 236 медработников, выздоровели 11 946 человек. Также было зарегистрировано 149 летальных исходов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована во Львовской (454), в г. Киев (396), Харьковской (313), Николаевской (308) и Днепропетровской (296) областях.
Как отмечается, количество заболеваний в регионах за сутки выглядит следующим образом:
- г. Киев – 396 случаев;
- Винницкая область – 255 случаев;
- Волынская область – 159 случаев;
- Днепропетровская область – 296 случаев;
- Донецкая область – 201 случай;
- Житомирская область – 263 случая;
- Закарпатская область – 247 случаев;
- Запорожская область – 249 случаев;
- Ивано-Франковская область – 262 случая;
- Киевская область – 163 случая;
- Кировоградская область – 45 случаев;
- Луганская область – 105 случаев;
- Львовская область – 454 случая;
- Николаевская область – 308 случаев;
- Одесская область – 171 случай;
- Полтавская область – 151 случай;
- Ровенская область – 172 случая;
- Сумская область – 175 случаев;
- Тернопольская область – 213 случаев;
- Харьковская область – 313 случаев;
- Херсонская область – 102 случая;
- Хмельницкая область – 242 случая;
- Черкасская область – 103 случая;
- Черновицкая область – 285 случаев;
- Черниговская область – 199 случаев.
Напомним, накануне Кабинет министров Украины внес изменения и утвердил новый перечень товаров для борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.