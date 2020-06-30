В Украине фиксируют резкое увеличение количества пневмоний и госпитализаций с COVID-19, - Степанов

Максим Степанов МИНЗДРАВ

В частности, за последний месяц количество пневмоний выросло вдвое

За последний месяц в Украине почти в 1,5 раза возросло количество больных COVID-19, которых госпитализировали, и почти вдвое - количество людей с пневмонией. Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов.

По словам Степанова, Минздрав анализирует уровень и динамику заболеваемости, в частности, от недели к неделе, чтобы принять соответствующие решения.

"Если с 18 по 24 мая – на прошлой неделе – например, количество госпитализированных было 749 человек за неделю, то на прошлой неделе, с 22 по 28 июня, эта количество составляет 1 410… Госпитализация происходит исключительно тех людей, которые находятся в (состоянии) средней тяжести или в тяжелом состоянии течения болезни", - уточнил Степанов.

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Кроме этого, он уточнил, что в Украине наблюдается стремительный рост относительно регистрации пневмоний.

"Мы тестируем всех без исключения, у кого есть пневмония. Если с 18 по 24 мая у нас было 2 572 пневмонии, то на минувшей неделе этот показатель составляет 4 705. То есть это люди, которые летом, в жару заболели пневмонией", - отметил министр.

Также глава Минздрава подчеркнул, что такая ситуация еще раз подтверждает, что в стране достаточно быстро распространяется COVID-19. Об этом свидетельствуют не только цифры о количестве больных, которые постоянно растут, но и количество людей, которых госпитализируют, и количество людей, у которых есть пневмония.

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Напомним, по состоянию на утро вторника, 30 июня, в Украине выявили 706 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19.