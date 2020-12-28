В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства

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Услуга будет доступна в приложении "Дія"

В Украине проведут экспериментальный проект по регистрации места жительства в электронной форме. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Как отмечается, подать заявку на получение услуги можно будет на портале государственных услуг "Дія", а получить информацию о результате и статус услуги можно будет в кабинете гражданина на портале.

Услуга будет доступна для:

несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них;

украинцев, которые имеют ID-карту, - по адресу, сведения о котором внесены в Госреестр вещных прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получила электронную согласие на регистрацию от собственника или совладельца жилья.

На первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины. Сейчас услуга доступна на портале "действие" для детей до 14 лет в Харькове.

"Уже с 1 апреля 2021 года органы местного самоуправления должны вести реестры территориальных общин исключительно в электронной форме или с помощью ИТ-системы Государственной миграционной службы", - отметили в Минцифре.

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Ранее сообщалось, что с начала текущего года Государственная миграционная служба оформила документы для выезда за границу на постоянное проживание 3259 гражданам Украины.