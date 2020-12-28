live
Новости » Общество Читати новину українською

В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства

Фото из открытых источников

Услуга будет доступна в приложении "Дія"

В Украине проведут экспериментальный проект по регистрации места жительства в электронной форме. Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

Как отмечается, подать заявку на получение услуги можно будет на портале государственных услуг "Дія", а получить информацию о результате и статус услуги можно будет в кабинете гражданина на портале.

Услуга будет доступна для:

  • несовершеннолетних детей в возрасте от 14 до 18 лет по адресу места жительства родителей или одного из них;
  • украинцев, которые имеют ID-карту, - по адресу, сведения о котором внесены в Госреестр вещных прав на недвижимое имущество, если лицо владеет жильем или получила электронную согласие на регистрацию от собственника или совладельца жилья.

На первых этапах услуга будет доступна в тестовом режиме в некоторых городах Украины. Сейчас услуга доступна на портале "действие" для детей до 14 лет в Харькове.

"Уже с 1 апреля 2021 года органы местного самоуправления должны вести реестры территориальных общин исключительно в электронной форме или с помощью ИТ-системы Государственной миграционной службы", - отметили в Минцифре.

Новости по теме: Украина упростила оформление вида на жительство для айтишников из Беларуси

Ранее сообщалось, что с начала текущего года Государственная миграционная служба оформила документы для выезда за границу на постоянное проживание 3259 гражданам Украины.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Страховой запас газа, обвинение нацгвардейцу Маркиву и санкции США против Беларуси: Актуальное на утро 24 декабря Нападение на мэра Броваров, новый стандарт дошкольного воспитания и прощание с Геннадием Кернесом: Актуальное на утро 23 декабря Топ законодательных инициатив - 2020: Какие судьбоносные законопроекты поддержали, а какие с треском провалили в Раде в течение года Социальные выплаты, медицина, ЖКХ и не только: Как менялись условия жизни простого украинца в 2020 году
Loading...

программы канала ZIK

Новогодний рекорд
Реформа
Повышение тарифов. Вакцина против COVID-19. Вакцинация украинцев | Ток-шоу
Альберт Фельдман | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Тарифы снова растут. Коронавирус в Укране. Путь к миру на Донбассе | Ток-шоу