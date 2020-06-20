В Украине дожди и сильный ветер обесточили 179 населенных пунктов
Кроме этого, непогода повредила крыши 24 жилых домов и повалила 22 дерева
В Украине по состоянию на утро 20 июня в результате ухудшения погодных условий 179 населенных пунктов в четырех областях остались без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Как отмечается, в результате дождей и порывов ветра сработала система защиты электропередачи. В результате этого были обесточены 179 населенных пунктов в 4 областях:
- 101 – Черниговская область;
- 49 – Киевская область;
- 23 – Сумская область;
- 6 – Житомирская область.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Также накануне, 19 июня, непогода повалила 22 дерева в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме этого, порывы ветра повредили крыши 24 жилых домов и навес стадиона "Старт" в Миргороде.
По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате непогоды не обнаружено.
К слову, к ликвидации последствий непогоды было привлечено 43 человека и 11 единиц техники, среди которых 37 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС. Все поваленные деревья распилили и убрали.
Напомним, на этой неделе в селе Лубня Закарпатской области сильный ливень разрушил мост на дороге, ведущей к контрольно-пропускному пункту на границе с Польшей.