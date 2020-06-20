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В Украине дожди и сильный ветер обесточили 179 населенных пунктов

Фото из открытых источников

Кроме этого, непогода повредила крыши 24 жилых домов и повалила 22 дерева

В Украине по состоянию на утро 20 июня в результате ухудшения погодных условий 179 населенных пунктов в четырех областях остались без электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. 

Как отмечается, в результате дождей и порывов ветра сработала система защиты электропередачи. В результате этого были обесточены 179 населенных пунктов в 4 областях:

  • 101 – Черниговская область;
  • 49 – Киевская область;
  • 23 – Сумская область;
  • 6 – Житомирская область.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также накануне, 19 июня, непогода повалила 22 дерева в Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. Кроме этого, порывы ветра повредили крыши 24 жилых домов и навес стадиона "Старт" в Миргороде.

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По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате непогоды не обнаружено. 

К слову, к ликвидации последствий непогоды было привлечено 43 человека и 11 единиц техники, среди которых 37 спасателей и 9 единиц техники ГСЧС. Все поваленные деревья распилили и убрали.

Напомним, на этой неделе в селе Лубня Закарпатской области сильный ливень разрушил мост на дороге, ведущей к контрольно-пропускному пункту на границе с Польшей.

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