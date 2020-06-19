В Украине до сих пор недодиагностирование тестами и очереди на диагностику и результаты, – Мусий о ситуации с COVID-19

Олег Мусий Скриншот видео

Очередь на диагностику и получение результатов в Украине достигает от 7 до 10 дней, говорит бывший руководитель МОЗ

В Украине до сих пор наблюдается недодиагностирование тестами для выявления больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил министр здравоохранения Украины с 27 февраля по 1 октября 2014 года, народный депутат Украины VIII созыва Олег Мусий.

"У нас до сегодняшнего дня недодиагностирование тестами всех людей, которые нуждались бы в этом диагностировании. Украина сегодня, несмотря на то, что увеличила количество тестирований в день почти до 20 тысяч…, но очередь на диагностику и получение результатов в Украине как раз достигает от 7 до 10 дней. И эта картина, которая сегодня, рекорд, 951, свидетельствует, что это было неделю назад, сданы тесты. Ко мне как к президенту Врачебного общества обращается очень много граждан – как можно пройти тестирование, например, даже больному, чтобы лечь в больницу? Оказывается, тестирование фактически запрещено проводить без особого "величия" по вертикали санэпидслужбы, которой не существует, по личному указанию Ляшко (главного государственного санитарного врача Украины. – Ред.). Вы представьте себе, по личному указанию одного человека!" – акцентировал Олег Мусий.

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Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса адаптивный карантин в Украине продлили до конца июля.

19 июня Денис Шмыгаль заявил о начале второй волны заболеваемости коронавирусом.