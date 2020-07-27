В Украине девять областей не готовы к ослаблению карантина, - Минздрав

Карантин во Львове Львовский городской совет

Обновленный список покинула Житомирская область

По состоянию на утро 27 июля в Украине девять областей не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Украины.

Согласно данным, по критерию динамики распространения, где допустимыми являются 10%, не соответствуют Винницкая (21,63%), Волынская (41,45%), Ивано-Франковская (24,06%), Тернопольская (87,74%) и Черновицкая (38,89%) области.

По показателю загруженности койко-мест в больницах, где допустимы не более 50%, не проходит Закарпатская область (63,18%).

Кроме того, уровню позитивных результатов, который не должен превышать 10%, не соответствует Волынская (20,26%), Ивано-Франковская (12,56%), Львовская (11,05%), Ровенская, (11,60%), Тернопольская (11,96%) и Черновицкая (11,27%) области.

МИНЗДРАВ

Напомним, по состоянию на утро 27 июля в Украине зафиксировано 65 656 случаев коронавируса COVID-19. В частности, за последние сутки было подтверждено 807 новых случаев, 11 человек умерли, 315 человек преодолели болезнь.