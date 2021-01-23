В Украине COVID-19 подтвердили в 4 928 человек, еще более сотни больных погибли

За сутки было протестировано 40 144 человек Фото из открытых источников

В течение суток с осложнениями госпитализировали 1 862 больных

В Украине в течение 22 января подтвердили 4 928 случаев коронавируса, среди больных – 166 детей и 261 медицинский работник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.

Кроме того, накануне были госпитализированы 1 862 человека, еще 116 больных погибли. В то же время за сутки в Украине выздоровели 13 138 пациентов. Всего 22 января было проведено 40 144 тестирования.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 536 случаев;

Винницкая область – 178 случаев;

Волынская область – 119 случаев;

Днепропетровская область – 342 случая;

Донецкая область – 193 случая;

Житомирская область – 141 случай;

Закарпатская область – 160 случаев;

Запорожская область – 339 случаев;

Ивано-Франковская область – 248 случаев;

Киевская область – 258 случаев;

Кировоградская область – 50 случаев;

Луганская область – 42 случая;

Львовская область – 351 случай;

Николаевская область – 215 случаев;

Одесская область – 222 случая;

Полтавская область – 199 случаев;

Ровенская область – 207 случаев;

Сумская область – 89 случаев;

Тернопольская область – 133 случая;

Харьковская область – 325 случаев;

Херсонская область – 97 случаев;

Хмельницкая область – 105 случаев;

Черкасская область – 161 случай;

Черновицкая область – 163 случая;

Черниговская область – 55 случаев.

Данные из оккупированного Крыма и ОРДЛО отсутствуют.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 187 897 человек, из них 21 778 – погибли, а 942 107 – выздоровели.

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Напомним, недавно в Национальной службе здоровья заявили, что пациент с подозрением или подтвержденным COVID-19 может получить бесплатно ряд медицинских услуг, в частности, тестирование, медикаментозную терапию, кислородную поддержку и тому подобное.