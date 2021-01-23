В Украине COVID-19 подтвердили в 4 928 человек, еще более сотни больных погибли
В течение суток с осложнениями госпитализировали 1 862 больных
В Украине в течение 22 января подтвердили 4 928 случаев коронавируса, среди больных – 166 детей и 261 медицинский работник. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Больше всего новых случаев COVID-19 зарегистрировали в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.
Кроме того, накануне были госпитализированы 1 862 человека, еще 116 больных погибли. В то же время за сутки в Украине выздоровели 13 138 пациентов. Всего 22 января было проведено 40 144 тестирования.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 536 случаев;
- Винницкая область – 178 случаев;
- Волынская область – 119 случаев;
- Днепропетровская область – 342 случая;
- Донецкая область – 193 случая;
- Житомирская область – 141 случай;
- Закарпатская область – 160 случаев;
- Запорожская область – 339 случаев;
- Ивано-Франковская область – 248 случаев;
- Киевская область – 258 случаев;
- Кировоградская область – 50 случаев;
- Луганская область – 42 случая;
- Львовская область – 351 случай;
- Николаевская область – 215 случаев;
- Одесская область – 222 случая;
- Полтавская область – 199 случаев;
- Ровенская область – 207 случаев;
- Сумская область – 89 случаев;
- Тернопольская область – 133 случая;
- Харьковская область – 325 случаев;
- Херсонская область – 97 случаев;
- Хмельницкая область – 105 случаев;
- Черкасская область – 161 случай;
- Черновицкая область – 163 случая;
- Черниговская область – 55 случаев.
Данные из оккупированного Крыма и ОРДЛО отсутствуют.
Всего с начала пандемии в Украине заболели 1 187 897 человек, из них 21 778 – погибли, а 942 107 – выздоровели.
Напомним, недавно в Национальной службе здоровья заявили, что пациент с подозрением или подтвержденным COVID-19 может получить бесплатно ряд медицинских услуг, в частности, тестирование, медикаментозную терапию, кислородную поддержку и тому подобное.