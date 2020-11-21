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В Украине COVID-19 подтвердили у 14580 человек, еще более 77 тысяч больных выздоровели

Лидерами по количеству заболевших остаются Киев и Львовская область Фото из открытых источников

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Днепропетровской области

В Украине в течение 20 ноября подтвердили 14 580 новых случаев COVID-19, среди них 610 - дети, а 590 - медицинские работники. Об этом сообщает пресс-служба МОЗ. 

Кроме этого, за минувшие сутки с коронавирусом госпитализировали 1761 человека, а 215 больных скончались от осложнений. В то же время накануне 77989 пациентов выздоровели от COVID-19. 

За последние сутки больше всего больных выявили в Днепропетровской (1 342), Сумской (961), Киевской (953) и Запорожской (810) областях, а также в г. Киев (1 213). 

Количество заболеваний в регионах:

  • г. Киев - 57 807 случаев;
  • Винницкая область - 15 164 случая;
  • Волынская область - 21 131 случай;
  • Днепропетровская область - 27 544 случая;
  • Донецкая область - 19 685 случаев;
  • Житомирская область - 25 664 случая;
  • Закарпатская область - 21 165 случаев;
  • Запорожская область - 23 035 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 31 305 случаев;
  • Киевская область - 29 380 случаев;
  • Кировоградская область - 4 142 случая;
  • Луганская область - 5 617 случаев;
  • Львовская область - 40 416 случаев;
  • Николаевская область - 14 607 случаев;
  • Одесская область - 36 727 случаев;
  • Полтавская область - 17 942 случая;
  • Ровенская область - 27 539 случаев;
  • Сумская область - 21 833 случая;
  • Тернопольская область - 25 259 случаев;
  • Харьковская область - 50 784 случая;
  • Херсонская область - 8 359 случаев;
  • Хмельницкая область - 25 820 случаев;
  • Черкасская область - 17 149 случаев;
  • Черновицкая область - 30 636 случаев;
  • Черниговская область - 13 955 случаев.

Данные с временно неподконтрольных правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Всего с начала пандемии в Украине заболели 612 665 человек, из них 10 813 - умерли, а 282 313 пациентов выздоровели. 

Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения заявили, что рассчитывают на то, что "карантин выходного дня" остановит рост заболеваемости коронавирусом в Украине на уровне 13 тысяч больных в сутки.

ZIK

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