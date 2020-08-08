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В Украине через спецсистему будут отслеживать контакты зараженных COVID-19, – Шмыгаль

Денис Шмигаль kmu.gov.ua

Таким образом в правительстве хотят разрывать цепи заболеваний

В Украине создадут систему, которая будет отслеживать контакты зараженных коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом по итогам внеочередного заседания правительства 8 августа сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

Как отмечается, разрабатывать специальную систему для отслеживания будут три ведомства: Министерство здравоохранения, Министерство внутренних дел и Министерство цифровой трансформации.

"Минздрав, МВД, Минцифры и другие ответственные органы должны создать эффективную систему отслеживания контактов людей, которые заболели COVID-19. Эти эпидемиологические расследования должны быть системными, с жестким контролем за самоизоляцией", – предупредил глава правительства. 

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По его словам, это позволит более оперативно реагировать и разрывать цепи заболеваний. 

Напомним, накануне Шмыгаль заявил, что в субботу Кабинет министров Украины соберется на внеочередное заседание из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в стране.

Заметим, по состоянию на утро 8 августа в Украине 79750 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердили почти в 1500 человек. 

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