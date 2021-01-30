В Украине будут вакцинировать людей, переболевших COVID-19, – Ляшко

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Однако, принудительно украинцам делать прививки не будут

В Украине будут вакцинировать людей, переболевшие коронавирусной болезнью. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в интервью BBC News Украина.

Как отмечается, пациент, переболевший COVID-19, получает иммунитет лишь на определенное время.

"Человек может переболеть и иметь иммунитет. ВОЗ говорит, что это гарантия защиты на шесть месяцев. Но, какова достоверная информация, что человек переболел коронавирусом? Мы не будем никого тестировать, мы будем рекомендовать вакцинацию независимо от того, болел человек или нет", – отметил Ляшко.

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Врач объяснил, что вакцина от коронавируса предусмотрена для всех украинцев. Однако, процедура прививок добровольная, следовательно принудительно граждан вакцинироваться не заставят.

В то же время Ляшко уточнил, что медработнику, который переболел коронавирусом, могут рекомендовать перенести первую прививку на 3-6 месяцев. Такое может произойти при условии ограниченного доступа к вакцине.

Напомним, недавно Виктор Ляшко заявил, что в Украину в феврале поступит 117 тысяч доз вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 американского производства компании Pfizer-BioNTech. Первыми прививки будут делать людям из групп риска.