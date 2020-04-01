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В Украине будут усилены карантинные мероприятия в условиях эпидемии COVID-19, - Минздрав

Новые ограничения коснутся транспорта, самоизоляции и обсервации

Фото из открытых источников

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине будут усилены карантинные меры, чтобы уберечь украинцев от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава. 

Согласно сообщению, новые ограничения будут применяться в отношении транспорта, самоизоляции, а также обсервации. Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 1 апреля с доработкой до 2 апреля.

"Наши действия направлены на то, чтобы максимально защитить украинцев от коронавируса. Мы хотим внедрить наиболее эффективную комбинацию профилактических немедикаментозных мер: домашняя изоляция, домашний карантин и социальное дистанцирование лиц в возрасте от 60 лет. Также предлагаем ограничить посещение парков и зон отдыха, обеспечить остановку общественного транспорта. Вместе с этим мы уточняем перечень случаев, когда не применяются ограничения, предусмотренные карантинными мерами", - заявил Степанов.

Напомним, по состоянию на 10:00 31 марта количество больных коронавирусом в Украине составляет 669 человек, из них 17 - летальные случаи, 10 пациентов выздоровели. 

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