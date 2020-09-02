В Украине будут штрафовать за неоформленных работников: Кому ждать проверки

В Украине с 1 сентября будут усиленно штрафовать за неоформленных работников Фото из открытых источников

В отдельных случаях работодателям может грозить уголовная ответственность

В Украине с 1 сентября контролирующие органы начали проверки для выявления неоформленных работников. В случае нарушения трудового законодательства работодателям грозят штрафы или уголовная ответственность. Об этом сообщает портал Mind.

Отмечается, что для выявления нарушителей инспекторы Гоструда будут приходить на место фактического размещения компании и подсчитывать количество официально трудоустроенных сотрудников и "безработных".

Первыми будут проверять сферы сельского хозяйства и строительства, а также торговли, общественного питания и гостинично-ресторанного бизнеса.

Так, за каждого неоформленного сотрудника, присутствующего на рабочем месте, работодатель будет платить 47 230 гривен штрафа. Кроме этого, согласно ст. 41 Кодекса об административных правонарушениях, за допуск сотрудника к работе без оформления трудового договора, допуск к работе иностранца или лица без гражданства грозит штраф в размере от 8500 до 17 000 гривен.

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В некоторых случаях, по факту выявления скрытых трудовых отношений, директор предприятия может быть привлечен к уголовной ответственности.

Заметим, практика и стажировка не заменяют официального трудоустройства. Кроме этого, штрафовать могут работодателей за сотрудников, якобы отправленных в "бессрочный отпуск" за свой счет или "уволенных по собственному желанию", которые находятся на рабочем месте.

Напомним, в конце января этого года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении штрафов за нарушение правил при трудоустройстве. В частности, за первое нарушение работодателям предлагается вручать письменное предупреждение. Однако, в случае повторного несоблюдения закона, нарушителей будут наказывать штрафами.