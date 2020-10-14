В Украине будет одна из самых высоких в мире смертностей от COVID-19 среди медиков, – Богомолец

Ольга Богомолец. Фото: ZIK

Система здравоохранения не готова к борьбе с пандемией, хотя времени было достаточно, констатировала Ольга Богомолец

В Украине будет одна из самых высоких в мире смертностей от коронавирусной инфекции COVID-19 среди медиков.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила заслуженный врач Украины, народный депутат Украины VIII созыва Ольга Богомолец.

Ольга Богомолец отметила, что благодаря первому локдауну Украина получила время, чтобы подготовиться к борьбе с коронавирусом, однако это время было использовано на "тройку".

"Сейчас ситуация заключается в том, что система здравоохранения не готова, хотя времени было достаточно для того, чтобы подготовиться", – отметила она.

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Ольга Богомолец прогнозирует, что с коечным фондом будет все в порядке, а самая большая проблема будет заключаться в подведении кислорода к новым койко-местам, а также будет не хватать медиков.

"На сегодня мобилизационные бригады, а это то, что я говорила полгода назад, на сегодня не готовы мобилизационные списки медиков, не проведено обучение и тренинги медиков, непрофильных, которые никогда не работали с инфекционными больными. Элементарные тренинги, как нужно обеспечить свою безопасность, прежде всего, потому что... в Украине будет одна из самых больших в мире смертностей и поражение медиков", – предостерегла Ольга Богомолец.

Напомним, в Украине за прошедшие сутки, 13 октября, подтвердили 5590 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 еще 107 человек умерли от осложнений. По состоянию на утро 11 октября в Украине 276 177 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5229 – летальные, а 118 699 больных выздоровели. За прошедшие сутки болезнь преодолели еще 2137 ранее инфицированных.

Недавно министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не исключает возможность закупки российской вакцины от коронавируса, если ее одобрит ВОЗ. По его словам, пока нет никаких подтверждений от международных организаций относительно действенности российского препарата.